Липчанина едва не убила глыба льда в Воронеже

Прогулка в центре Воронежа едва не закончилась трагически для 32-летнего Дмитрия и его приятеля, который приехал на выходные в столицу Черноземья в гости из Липецка.





По словам Дмитрия, в тот момент рядом с ними было ещё несколько человек, но больше всего досталось ему. Сразу после инцидента парень обратился в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.



Как утверждает молодой человек, кусок льда упал в результате действий рабочих, которые в тот момент чистили крышу. При этом, по словам Дмитрия, никаких ограждений или предупреждений там не было. Только после инцидента, как рассказывает парень, сотрудники принялись огораживать территорию.



Пострадавший обратился в ЦУМ, у здания которого всё и произошло, но там ему дали телефон секретаря, по которому добиться правды у молодого человека пока не получилось. Поэтому Дмитрий написал заявление в полицию и в ближайшее время намерен обратиться в суд. ЧП случилось в минувшую субботу, 18 февраля. В тот день пострадавший воронежец вместе с другом шли по проспекту Революции. Примерно в 15 часов они оказались у здания ЦУМа, когда на них упала глыба льда, сообщает ТВ-Губерния По словам Дмитрия, в тот момент рядом с ними было ещё несколько человек, но больше всего досталось ему. Сразу после инцидента парень обратился в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.Как утверждает молодой человек, кусок льда упал в результате действий рабочих, которые в тот момент чистили крышу. При этом, по словам Дмитрия, никаких ограждений или предупреждений там не было. Только после инцидента, как рассказывает парень, сотрудники принялись огораживать территорию.Пострадавший обратился в ЦУМ, у здания которого всё и произошло, но там ему дали телефон секретаря, по которому добиться правды у молодого человека пока не получилось. Поэтому Дмитрий написал заявление в полицию и в ближайшее время намерен обратиться в суд.