Общество

32 минуты назад

Липчанам пытались продать просроченную колбасу и мятые консервные банки

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Липчанам пытались продать просроченную колбасу и мятые консервные банки

Вновь магазины пытаются продать нам залежалый товар.

Три липецких магазина сегодня попались на нарушениях, причем от некоторых из них покупателям стало бы плохо.

В магазине на улице 60 лет СССР в продаже находились деформированные банки с говядиной тушеной, фасолью красной, ананасами. В гипермаркете на улице Катукова сосиски двух производителей лежали на прилавке вместо мусорки: срок их годности давно истек. А в магазине на улице Москвоской продавали просроченный сыр.

Материалы обо всех нарушениях будут направлены в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования.

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