32 минуты назад
Липчанам пытались продать просроченную колбасу и мятые консервные банки
Вновь магазины пытаются продать нам залежалый товар.
Три липецких магазина сегодня попались на нарушениях, причем от некоторых из них покупателям стало бы плохо.
В магазине на улице 60 лет СССР в продаже находились деформированные банки с говядиной тушеной, фасолью красной, ананасами. В гипермаркете на улице Катукова сосиски двух производителей лежали на прилавке вместо мусорки: срок их годности давно истек. А в магазине на улице Москвоской продавали просроченный сыр.
Материалы обо всех нарушениях будут направлены в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования.