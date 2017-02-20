Общество

51 минуту назад

Липецкая вечЁрка: 20 февраля

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#Обзор #события
Липецкая вечЁрка: 20 февраля

Панк-реквием, убийственная «зебра» и хорошая жизнь.

Представляем вам обзор самых интересных и значимых событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 20 февраля.

Чаще всего липчане сегодня хотели узнать причину, заставившую молодого человека шагнуть с моста в Каменный лог. Масла в огонь депрессии мог подлить панк-реквием...

Без жертв обошлось в ином пространстве для пешеходов. Там на время«зебра» превратилась в путь до реанимации. Или морга.

Активное обсуждение сегодня вызвала тема протеста местных дальнобойщиков. Водителей с большой дороги не устраивает «Платон»

Не менее живо липчане делились мнениями по поводу вывода статистиков. Дескать, мы живем лучше примерно восьми десятков регионов России. Возникает вопрос: если у нас «это» хорошо, то что у остальных творится?

А вот чаще всего прочитать липчане советовали о просьбе в адрес прокуратуры Липецкой области. Людей в погонах просят найти чиновников с мохнатыми лапами.
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#Обзор #события

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