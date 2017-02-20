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сегодня, 17:12

В Липецке в гараже умер мужчина

715
#несчастный случай
В Липецке в гараже умер мужчина

Автолюбитель скончался от сердечного приступа.

Вчера охранник липецкого ГК "Южный" во время обхода территории обнаружил приоткрытыми двери одного из гаражей. Заглянув внутрь, мужчина обнаружил не подающего признаков жизни владельца бокса.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле 68-летнего автомобилиста признаков насильственной смерти.

По данным GOROD48, житель 27-го микрорайона скончался от сердечного приступа - до этого мужчина уже перенес два инфаркта.
715
#несчастный случай

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