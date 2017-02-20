Культура

11 минут назад

«Танцы на крыше» собрали почти 900 участников

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#фестиваль #танцы #хореография
«Танцы на крыше» собрали почти 900 участников

Или 43 коллектива из 8 городов.

Как сообщает департамент культуры Липецка, в фекстивале "танцы на Крыше" приняли участие 43 коллектива, 870 участников из Липецка, Воронежа, Тулы, Тамбова, Белгорода, Щекина, Мичуринска, Ельца. Они в течение двух дней вышли на сцену Городского Дворца культуры.

25-е по счету «Танцы на крыше» собрали на выходных участников со всего Черноземья. Фестиваль является одним из старейших хореографических соревнований в городе. Его особенностью является то, что выступления конкурсантов оцениваются тремя составами жюри: профессиональным, зрительским и прессы.

Самые юные танцоры – в возрасте до 12 лет – соревновались в субботу в рамках «фестиваля в фестивале» « Вaby-dance» (24 коллектива, 700 участников) в номинациях «Танцуем песню», «Танцуем сказку», «Танцуем, как можем». Шесть кубков, в числе которых и Приз зрительских симпатий, получил ансамбль «Импульс» из Липецкого района. Два первых места - у коллектива «Деточки» из Липецкой школы искусств № 6. Юные танцоры из елецкого ансамбля «Мириданс» завоевали три кубка.

В воскресенье состоялись собственно «Танцы на крыше» (19 коллективов, 170 участников). На сцену вышли взрослые и подростки от 12 лет, чтобы продемонстрировать свои таланты в одной из номинаций: «Нью дэнс пати», «Слоу», «Фристайл». В числе номеров были хореографические постановки в различных стилях: фанк, хип-хоп, брейк, диско, стрит-данс, R’n’B, рок-н-ролл, медленные композиции, нестандартные хореографические постановки.

Среди наиболее отличившихся участников - Образцовый ансамбль эстрадного танца «Shaky», который завоевал три призовых места и призы зрительских симпатий во всех номинациях, и ансамбль эстрадного танца «Фиеста», занявший четыре призовых места.
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#фестиваль #танцы #хореография

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