В России

22 минуты назад

Водитель автобуса тащил женщину под днищем 2 км

82
#ЧП #ДТП #авария
Водитель автобуса тащил женщину под днищем 2 км

Жуткое зрелище попало на видео.

Жительница Камчатки скончалась в больнице, после того, как ее по асфальту протащил автобус, сообщает пресс-служба регионального УМВД. ЧП произошло в Петропавловск-Камчатском на проспекте Победы 14 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. Известно,что 54-летняя женщина выходила из автобуса на остановке общественного транспорта. Задняя дверь пассажирского транспорта закрылась до того, как женщина полностью покинула салон. Ее нога оказалась зажата створками. Водитель этого не заметил, и автобус протащил под собой женщину порядка двух километров. Ее обнаружили только на следующей остановке. Уже выяснено, что 58-летний водитель автобуса был трезв. Проверяется компания-перевозчик.
82
#ЧП #ДТП #авария

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