Липчан призывают написать письмо солдату

Необходимо написать письмо солдату любой эпохи.

Как сообщает официальный сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запустила новую тематическую акцию для детей на специальном сайте письма-2017.рус - фестиваль детских эссе «Письмо солдату». Для участия в конкурсе необходимо написать письмо солдату любой эпохи, поделится своими размышлениями о прошлом, настоящем и будущем России. Что вы могли бы написать солдатам Великой Отечественной из нашего будущего, из 21-го века? Что можете пожелать тем, кто служит сегодня? Что вы считаете важным в защите Отечества? Чем хотелось бы поделиться с теми, чья работа «защищать Родину»? Присылать можно и рисунки на военную тему. Лучшие письма будут опубликованы на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и награждены памятными подарками. Принять участие в тематической акции приглашают ребят в возрасте от 7 до 16 лет.