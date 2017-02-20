Культура

27 минут назад

Липчан призывают написать письмо солдату

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#армия #солдат #23февраля
Липчан призывают написать письмо солдату

Необходимо написать письмо солдату любой эпохи.

Как сообщает официальный сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запустила новую тематическую акцию для детей на специальном сайте письма-2017.рус - фестиваль детских эссе «Письмо солдату». Для участия в конкурсе необходимо написать письмо солдату любой эпохи, поделится своими размышлениями о прошлом, настоящем и будущем России. Что вы могли бы написать солдатам Великой Отечественной из нашего будущего, из 21-го века? Что можете пожелать тем, кто служит сегодня? Что вы считаете важным в защите Отечества? Чем хотелось бы поделиться с теми, чья работа «защищать Родину»? Присылать можно и рисунки на военную тему. Лучшие письма будут опубликованы на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и награждены памятными подарками. Принять участие в тематической акции приглашают ребят в возрасте от 7 до 16 лет.
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#армия #солдат #23февраля

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