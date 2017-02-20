Кремль ответил на обвинения из Черногории

Прокурор считает Россию причастной к перевороту.

В Кремле негативно отнеслись к заявлению прокурора Черногории о причастности России к попытке госпереворота, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что и речи не может быть "о причастности официальной Москвы, официальной России к каким-либо внутренним событиям в Черногории".



- Мы сожалеем в связи с тем, что звучат из уст официальных представителей высокопоставленных подобные обвинения. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно, — заявил Песков.



Пресс-секретарь Путина отметил, что в адрес Москвы звучат нелепые, бездоказательные обвинения, которые приходится опровергать практически ежедневно. Как и заявлялось ранее, Россия никогда "не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно таких, как Черногория, с которыми РФ связывают добрые отношения".



Ранее спецпрокурор Черногории Миливое Катнич объявил: у следствия есть доказательства того, что российские спецслужбы были связаны с участниками госпереворота в стране. Его планировали осуществить 16 октября прошлого года. Заговорщики по данным правоохранителей хотели устранить премьера Мило Джукановича.