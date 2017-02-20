В России

48 минут назад

Кремль ответил на обвинения из Черногории

89
#Реакция #переворот #Кремль #Черногория #позиция #ответ

Прокурор считает Россию причастной к перевороту.

В Кремле негативно отнеслись к заявлению прокурора Черногории о причастности России к попытке госпереворота, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что и речи не может быть "о причастности официальной Москвы, официальной России к каким-либо внутренним событиям в Черногории".

- Мы сожалеем в связи с тем, что звучат из уст официальных представителей высокопоставленных подобные обвинения. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно, — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в адрес Москвы звучат нелепые, бездоказательные обвинения, которые приходится опровергать практически ежедневно. Как и заявлялось ранее, Россия никогда "не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно таких, как Черногория, с которыми РФ связывают добрые отношения".

Ранее спецпрокурор Черногории Миливое Катнич объявил: у следствия есть доказательства того, что российские спецслужбы были связаны с участниками госпереворота в стране. Его планировали осуществить 16 октября прошлого года. Заговорщики по данным правоохранителей хотели устранить премьера Мило Джукановича.
89
#Реакция #переворот #Кремль #Черногория #позиция #ответ

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Водитель автобуса тащил женщину под днищем 2 км
#ЧП #ДТП #авария
Водитель автобуса тащил женщину под днищем 2 км

20 минут назад

В России
Собаки насмерть загрызли девочку
#Отлов #животные
Собаки насмерть загрызли девочку

32 минуты назад

В России
Семья захвачена в заложники в Москве
#Захват #заложники #требование
Семья захвачена в заложники в Москве

сегодня, 16:14

В России