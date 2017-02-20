Подозреваемый в убийстве прятался от оперативников под полом

При осмотре квартиры подозреваемого полицейский заметил неровно лежащий половик.

Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил ходатайство следователя об аресте гражданина, обвиняемого в убийстве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено в октябре прошлого года на территории бывшей автоколонны №1143. Здесь двое мужчин жестоко избили третьего, который скончался в больнице, не приходя в сознание.

Спустя месяц одного из подозреваемых в убийстве задержали и арестован, а второго объявили в розыск.

В феврале следователи получили информацию о том, что разыскиваемый появился у себя дома. Оперативная группа выехала по полицейских обратил внимание на неровно лежащие половик и доску под ним. Это показалось подозрительным и пол разобрали. Под досками и был обнаружен скрывавшийся от следствия подозреваемый.

Впоследствии ему было предъявлено обвинение в убийстве человека. Обвиняемый не признал свою вину, пояснив, что скрывался не от следственных органов, а от своего товарища, опасаясь за свою жизнь.

Прокурор,участвовавший в рассмотрении ходатайства следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, поставил версию обвиняемого под сомнение, представив доказательства информированности гражданина о том, что он объявлен в розыск и, следовательно, умышленно уклоняющегося от явки в правоохранительные органы.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, личность обвиняемого, обстоятельства его обнаружения, а также его поведение после совершения преступления, прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

По результатам рассмотрения ходатайства суд принял решение о его удовлетворении.