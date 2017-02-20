Липчанам советуют тщательнее выбирать продукты на Масленицу

И знать меру.

Стартовала масленичная неделя. Сегодня понедельник, который в народе носит название "Встреча". Традиционно по понедельникам начинают печь блины, причем первый из них отдается неимущим и беднякам. Уже сегодня можно отправиться в гости, особенно почетно посетить в этот день сватов, а ещё раньше именно в понедельник начиналось изготовление чучела масленицы.Также в этот день начинались традиционные зимние гулянья с катанием с горок и изготовлением снежных крепостей.



Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает основные правила, которые позволят провести праздник Масленицы без негативных последствий для здоровья.



При выборе пищевого продукта необходимо внимательно изучить информацию, нанесенную на потребительскую упаковку, если фасование продукции осуществляется организациями розничной торговли, то информация доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции. Информация в обязательном порядке должна содержать следующие основные сведения: наименование продукта; дата изготовления, срок годности и условия хранения; наименование и местонахождение изготовителя продукта; масса нетто или объем продукта; состав продукта с указанием входящих в него компонентов; пищевая ценность продукта; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов.



Не покупайте пищевые продукты у случайных продавцов, а только в специализированных торговых предприятиях, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.



Всегда обращайте внимание на целостность упаковки, не приобретайте товар при нарушенной целостности и герметичности упаковки. Прежде чем купить пищевые продукты, проверяйте дату изготовления и срок годности, установленные изготовителем и указанные на этикетке.



Обращайте внимание на условия хранения продуктов. Не покупайте скоропортящиеся пищевые продукты, если они хранятся без охлаждения. Не приобретайте продукт, если информация о товаре нечитаемая или нанесена слишком мелким шрифтом, а также в случае, если информация о продукте полностью отсутствует.



Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности пищевой продукции, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства о техническом регулировании. Таким документом является декларация о соответствии.



Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.



При наличии данных о реквизитах декларации о соответствии, ее достоверность и подлинность можно проверить на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).



В случае приобретения некачественной продукции, Вы в праве: потребовать замены товара товаром надлежащего качества; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества.



Основные правила при выездной торговле: покупайте готовую продукцию на организованных торговых местах с указанием наименования юридического лица или предпринимателя, не приобретайте готовые блюда и пищевые продукты у частных лиц; в случаях сомнения в доброкачественности предлагаемых блюд (по виду, вкусу, запаху) обратитесь к ответственным за торговлю лицам, находящимся на торговых местах; особенно внимательно приобретайте продукты, в том числе готовые блюда, для детей, обращайте внимание на сроки годности и условия их реализации; покупайте готовые блюда только в разовых порционных упаковках, одноразовых тарелках; обрабатывайте руки перед едой разовыми гигиеническими салфетками.



Знайте меру, помните правила здорового питания. Необходимо соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма. Необходимо обеспечить сбалансированный состав рациона, который соответствовал бы физиологическим потребностям организма. В повседневном рационе белки должны составлять 15%, жиры – 30%, углеводы – 55% калорийности рациона. Необходимо придерживаться четкого распорядка приема пищи в течение дня: питаться несколько раз вдень и небольшими порциями.