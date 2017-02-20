В России

58 минут назад

Семья захвачена в заложники в Москве

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#Захват #заложники #требование
Семья захвачена в заложники в Москве

Жену и детей удерживает мужчина.

Полиция столицы подтвердила СМИ информацию о том, что 27-летний житель района Ново-Переделкино захватил свою семью в заложники. Известно, что мужчина удерживает в квартире свою супругу и детей.

Уже известно о требованиях автора захвата: связь с посольством Ирана или Китая и требование политического убежища. Отметим, что мужчина ведет в Сети онлайн-отчет о происходящем. Для этого он использует свою страничку в соцсети «Вконтакте».

Заметим, что данных о жизни и здоровье заложников пока не поступало.
139
#Захват #заложники #требование

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