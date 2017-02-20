84% жалоб липчан в Роспотребнадзор подтвердились

Составлено 738 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2016 году туда поступило 4 011 обращений, что практически на уровне прошлого года. Все обращения рассмотрены в установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» сроки, в т.ч. более 60% – в срок до 15 дней. По результатам рассмотрения в 53% случаев заявителям были даны разъяснения, 31% обращений не входили в компетенцию Управления и направлены для рассмотрения по подведомственности и 16% стали основанием для проведения надзорных мероприятий. В 84% случаев факты, указанные в обращениях подтвердились, по всем фактам нарушений были приняты необходимые меры, в т.ч. составлено 738 протоколов об административных правонарушениях, подан в судебные органы 31 иск. В целях предупреждения причин и условий, способствующих повышенной активности обращений граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, в 2016 году руководителем Управления, начальниками территориальных отделов проведено 133 личных приема граждан. Продолжена работа Общественной приемной и «горячей линии» Управления по консультированию граждан. В связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»…» с января 2017 года изменились требования к рассмотрению обращений потребителей как возможному основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей. Необходимым условием для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, будет являться подтверждение заявителем в его обращении факта того, что до обращения в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области он «обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены». Фактически вводится обязательный предварительный претензионный порядок обращения потребителя с соответствующими требованиями непосредственно к хозяйствующем субъекту. Кроме того, не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо. Анонимность обращения или заявления либо заведомая недостоверность сведений, содержащихся в обращении или заявлении, ставших поводом для организации внеплановой проверки, выявленные после начала её проведения, являются основанием для принятия решения о прекращении такой проверки. При этом в отношении взыскания расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора) в связи с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, орган государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области принимает обращения с использованием: личного приема в общественной приемной (г. Липецк, ул. Гагарина, д.60 а) по предварительной телефонной записи в удобное для заявителя время (телефон 30 88 16), письменных обращений, направленных почтовой и факсимильной связью (ф. 27 73 43), обращений, направленных по электронной почте (saneps@lipetsk.ru или ocgsеn@lipetsk.ru) обращений, направленных через раздел «Прием обращений» официального сайта Управления Роспотребнадзора по Липецкой области (48.rospotrebnadzor.ru), а так же самостоятельно переданных заявителями обращений.