В прошлом году в суд было направлено 70 исков о защите прав потребителей

Так, люди, отравившиеся в кафе, получили компенсацию в 76 тысяч рублей.

В 2016 году управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было направлено 70 исков в суд о защите прав потребителей, сообщили в ведомстве.

В их числе 25 исков о прекращении противоправных действий изготовителей, исполнителей услуг, продавцов в отношении неопределенного круга потребителей, по всем рассмотренным искам требования потребителей удовлетворены.

Работа Управления в части судебной защиты прав конкретного потребителя начата с 2011 года (тогда было подано 4 иска за год) и значительно активизирована в последнее время.

Так, в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обратились потребители по вопросу возмещения морального и материального вреда, причиненного вследствие оказания им некачественных услуг общественного питания в кафе в центре Липецка.

Все потребители были госпитализированы после употребления блюд, приготовленных в кафе Паб «Трибуна», которые оказались некачественными и причинили вред здоровью. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области были подготовлены и направлены в районные суды Липецка 2 иска о возмещении морального и материального вреда в защиту конкретных потребителей.

Согласно решениям Советского районного суда г. Липецка, вынесенным в сентябре 2016 года после рассмотрения всех материалов дел и исследования всех обстоятельств, относящихся к данным делам, в пользу потребителей присуждены денежные средства на общую сумму более 76 000 руб.