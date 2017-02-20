Общество

сегодня, 16:08

Почти 7,5 тысячи жителей Липецкой области заболели гриппом и ОРВИ за прошлую неделю

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#Грипп #ОРВИ
Почти 7,5 тысячи жителей Липецкой области заболели гриппом и ОРВИ за прошлую неделю

Однако эпидемии в области нет.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошедшую неделю среди жителей области было зарегистрировано 7 664 случая гриппа и ОРВИ.

Чаще всего болеют жители областного центра - 5453 случая, но это не превышает эпидемического порога.  

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ на всех административных территориях области отменены комплексы массовых противоэпидемических мероприятий, однако,  в отдельных медицинских и образовательных организациях сохраняются локальные ограничительные мероприятия.

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#Грипп #ОРВИ

Комментарии (1)

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аноним

21 минуту назад
Я ТРЕБУЮ ПРОДЛЕНИЯ КАРАНТИНА!!!!
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