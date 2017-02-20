В мире

сегодня, 16:03

Российские военные взорваны в Сирии

159
#Сирия #оборона
Российские военные взорваны в Сирии

Известно о четверых погибших.

Как сообщает  Russia Today, при подрыве автомобиля в Сирии погибли четыре военных из России. Есть сведения, что мужчины являлись военными советниками. Как указывает министерство обороны России, автомобиль с российскими советниками ехал в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

На четвертом километре пути под машиной российских военных сработал радиоуправляемый заряд Жертвами подрыва авто стали четверо военнослужащих, ещё двое пострадали. Сейчас за жизнь советников борются врачи.
159
#Сирия #оборона

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Туристка из России может сесть в тюрьму в Таиланде за кормление рыб‍
#туризм #штраф
Туристка из России может сесть в тюрьму в Таиланде за кормление рыб‍

сегодня, 14:56

В мире
После смерти жизнь есть
#Ученые #исследования
После смерти жизнь есть

17.02.2017 15:47

В мире
Курение оказалось полезно
#Курение #медицина
Курение оказалось полезно

17.02.2017 15:19

В мире