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сегодня, 16:03
Российские военные взорваны в Сирии
Известно о четверых погибших.
Как сообщает Russia Today, при подрыве автомобиля в Сирии погибли четыре военных из России. Есть сведения, что мужчины являлись военными советниками. Как указывает министерство обороны России, автомобиль с российскими советниками ехал в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.
На четвертом километре пути под машиной российских военных сработал радиоуправляемый заряд Жертвами подрыва авто стали четверо военнослужащих, ещё двое пострадали. Сейчас за жизнь советников борются врачи.
На четвертом километре пути под машиной российских военных сработал радиоуправляемый заряд Жертвами подрыва авто стали четверо военнослужащих, ещё двое пострадали. Сейчас за жизнь советников борются врачи.