В Липецке пройдут петушиные бои

Бой петухов состоится на Масленицу.

Программу гуляний обнародовал и Дом культуры «Матыра». Как сообщает департамент культуры Липецка, на площади в посёлке Матырский в 10.00 начнётся детская игровая программа «Как на Масляной неделе!», театрализованное представление «Весну встречаем – зиму провожаем!», конкурсная программа «Какая она, Масленица?», спортивно-развлекательная программа «Здоровая Масленица». В 10.15 стартует концертная программа народного ансамбля народной песни «Ивушка» «Душа моя, Масленица!», в 10.45 - театрализованное представление «Собирайся народ, Масленица идёт!», подведение итогов конкурса «Боярыня Масленица» на лучшую масленичную куклу, подведение итогов конкурса «Растяни меха, гармонь!» на лучшую частушку о Масленице.



В 12.30 состоится концерт вокального ансамбля «Рапсодия», народные состязания и «богатырские забавы» «Масленица разудалая!» (поднятие тяжести, бой петухов, расписка дров, перетягивание каната), в 13.00 - торжественное сожжение чучела «Масленицы» «Солнышко красно, гори, гори ясно!», в 13.30 заработает призовой веселый столб «Масленичный аттракцион», на 13.30 намечен концерт солистов – вокалистов ДК «Матыра» «Гуляй, раздольная масленица», на 14.00 - праздничная дискотека «С ногами нет сладу, танцуем до упаду!».