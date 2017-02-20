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Продавцам «паленой» водки не удалось отстоять лицензию на торговлю спиртным

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#Алкоголь #безопасность #лицензия
Продавцам «паленой» водки не удалось отстоять лицензию на торговлю спиртным

Три бутылки водки стоили целого сегмента бизнеса.

Фирма, продававшая поддельный алкоголь, не сумела в арбитражном суде Липецкой области вернуть себе лицензию на торговлю спиртным.

Ранее, в трех магазинах торговой организации нашли водку, признанную поддельной. Всего были выявлены и изъяты три бутылки подозрительного спиртного. В таких случаях лицензию на продажу алкоголя у торговой организации приостанавливают до специального решения суда.

Однако руководители фирмы обратились в арбитражный суд с требованием до вынесения судебного решения разрешить им продавать алкоголь, ссылаясь на то, что в противном случае они понесут существенные убытки. Однако суд в удовлетворении требований отказал. Организации запрещено продавать спиртные напитки, в вопрос окончательного лишения лицензии, скорее всего, станет лишь делом времени.

Из-за трех бутылок водки предприниматели лишились важного сегмента бизнеса.

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#Алкоголь #безопасность #лицензия

Комментарии (1)

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44 минуты назад
Лишить их права заниматься спекулянской деятельностью.
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