Общество

23 минуты назад

Работники НЛМК стали лауреатами регионального конкурса новаторов

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Работники НЛМК стали лауреатами регионального конкурса новаторов

Работники Новолипецкого металлургического комбината победили в четырех из семи номинаций регионального конкурса «Изобретатель и рационализатор года».

Ежегодный конкурс проводится управлением инновационной и промышленной политики администрации Липецкой области и направлен на поддержку и развитие новаторской деятельности в регионе.

Лучшим новатором 2016 года в номинации «Черная металлургия и горнодобывающая промышленность» стал консультант управления перспективных технологический разработок Александр Лавров. Заместитель начальника цеха по переработке металлургических шлаков Валерий Томилин победил в номинации «Экология и мониторинг окружающей среды, переработка и утилизация отходов». Главного специалиста технического центра Владимира Лаврова жюри назвало лучшим в номинации «Химия, сварка, теплоэнергетика и электроэнергетика», а специалиста службы развития логистики Дмитрия Стороженко - в номинации «Организация управления промышленным производством, менеджмент качества». Их проекты направлены на совершенствование технологий, оптимизацию производственных затрат, повышение качества продукции и экологической безопасности.

Вручение областной премии победителям состоится во время научно-промышленной конференции «Липецк: промышленность и инновации - 2017».

«Мы рассматриваем новаторскую деятельность как важный элемент Производственной системы НЛМК, которая помогает нам совершенствовать технологии и бизнес-процессы. Только в минувшем году внедрение инициатив работников комбината принесло компании более полумиллиарда рублей», - сообщил управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.
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