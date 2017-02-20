Работники НЛМК стали лауреатами регионального конкурса новаторов

Работники Новолипецкого металлургического комбината победили в четырех из семи номинаций регионального конкурса «Изобретатель и рационализатор года».

Ежегодный конкурс проводится управлением инновационной и промышленной политики администрации Липецкой области и направлен на поддержку и развитие новаторской деятельности в регионе.



Лучшим новатором 2016 года в номинации «Черная металлургия и горнодобывающая промышленность» стал консультант управления перспективных технологический разработок Александр Лавров. Заместитель начальника цеха по переработке металлургических шлаков Валерий Томилин победил в номинации «Экология и мониторинг окружающей среды, переработка и утилизация отходов». Главного специалиста технического центра Владимира Лаврова жюри назвало лучшим в номинации «Химия, сварка, теплоэнергетика и электроэнергетика», а специалиста службы развития логистики Дмитрия Стороженко - в номинации «Организация управления промышленным производством, менеджмент качества». Их проекты направлены на совершенствование технологий, оптимизацию производственных затрат, повышение качества продукции и экологической безопасности.



Вручение областной премии победителям состоится во время научно-промышленной конференции «Липецк: промышленность и инновации - 2017».



«Мы рассматриваем новаторскую деятельность как важный элемент Производственной системы НЛМК, которая помогает нам совершенствовать технологии и бизнес-процессы. Только в минувшем году внедрение инициатив работников комбината принесло компании более полумиллиарда рублей», - сообщил управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.