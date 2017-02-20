Пруд Пушкиных почистят на 8 млн рублей

В Кореневщино жили предки поэта.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области начинает подготовку к летним хлопотам. Так, ведомство объявило тендер на работы по расчистке ложа пруда в селе Коренёвщино. Это местечко в Добровском районе знакомо благодаря связи с родом поэта Александра Пушкина: здесь находилось поместье его предков по материнской линии.



Услуги по очистке пруда оценили в 8 597 300 рублей. Именно с этой суммы стартуют торги на понижение. Подрядчика намерены определить до середины марта, а работы на объекте планируют завершить до середины ноября.



Исполнителю предстоит разработать 53235 м3 грунта, устроить специальную дамбу на 3039 м3, провести магистральный пульпопровод на 469 м, уложить разводящий трубопроводна 246 м. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, имуществу, находящемуся на объекте, дорогам и муниципальным территориям, вред наносимый окружающей среде. В случае нанесения ущерба производится восстановление на сумму нанесенного ущерба за свой счет.



Напомним, в XVIII веке в Коренёвщине находилась помещичья усадьба Федора Петровича Пушкина — прадеда русского поэта Александра Пушкина. Селение было основано ещё в конце XVII века рязанским дворянином Коренёвым, почему и получило такое название.

Усадьба Пушкиных в Коренёвщине состояла из господского дома, каменного флигеля, каретного сарая, бани, дома приказчика, трех амбаров и двух людских изб для прислуги. В Кореневщине жила бабка Пушкина — Мария Алексеевна, которая в 1772 году вышла замуж за приехавшего в Липецк майора морской артиллерии Осипа Ганнибала, сына знаменитого «арапа Петра Великого». От этого брака в 1775 году родилась дочь Надежда — будущая мать Пушкина. В 1799 году, когда родился Саша Пушкин, коренёвщинская усадьба сгорела. Её сначала частично восстановили, но затем продали.