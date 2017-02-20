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44 минуты назад
Туристка из России может сесть в тюрьму в Таиланде за кормление рыб
Женщина кормила рыб в природоохранной зоне
Российскую туристку Ольгу Смирнову задержала полиция Таиланда за то, что женщина кормила рыб в природоохранной зоне. На данный момент россиянка отпущена под залог в размере 3 тысячи долларов и теперь обязана находиться на территории страны до решения суда. По информации местного издания Phuket Gazette, ей грозит год тюрьмы либо штраф в три тысячи долларов, - передает Газета.ру.
53-летняя россиянка была арестована сотрудниками департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда и доставлена в отделение полиции на острове Пхукет. Её обвиняют в нарушении правил поведения на особо охраняемой территории, поскольку кормление рыб в районе коралловых рифов запрещено законом Таиланда.
В посольстве РФ в Таиланде информацию о задержании россиянки не комментируют. В консульстве также воздерживаются от комментариев.
В Таиланде можно ловить и кормить рыбу в открытом море или рядом с островами, где нет коралловых рифов. Ранее запрещалось наносить урон только кораллам, за что туристов нередко задерживали. Однако в прошлом году в силу вступил закон, который запрещает любые воздействия на природные процессы вблизи коралловых рифов — в том числе кормление рыб, особенно продуктами, несвойственными их среде обитания.
53-летняя россиянка была арестована сотрудниками департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда и доставлена в отделение полиции на острове Пхукет. Её обвиняют в нарушении правил поведения на особо охраняемой территории, поскольку кормление рыб в районе коралловых рифов запрещено законом Таиланда.
В посольстве РФ в Таиланде информацию о задержании россиянки не комментируют. В консульстве также воздерживаются от комментариев.
В Таиланде можно ловить и кормить рыбу в открытом море или рядом с островами, где нет коралловых рифов. Ранее запрещалось наносить урон только кораллам, за что туристов нередко задерживали. Однако в прошлом году в силу вступил закон, который запрещает любые воздействия на природные процессы вблизи коралловых рифов — в том числе кормление рыб, особенно продуктами, несвойственными их среде обитания.