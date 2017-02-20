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Новгородская школьница погибла из-за удара током от заряжающегося телефона
Следователи начали проверку по факту гибели восьмилетней девочки
В Великом Новгороде восьмилетняя девочка погибла от удара таком во время разговора по мобильному телефону, в то время как гаджет заряжался, - передает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.
Инцидент произошел вечером 18 февраля. Прибывшим на место врачам спасти девочку не удалось. Отмечается, что на теле ребенка следов насильственной смерти обнаружено не было.
Следствием установлено, что семья, в которой произошёл несчастный случай, на учёте в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними не состоит и является благополучной. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
В ведомстве не исключают, что причиной гибели девочки стала неисправность проводки, зарядного устройства или мобильного телефона.
Инцидент произошел вечером 18 февраля. Прибывшим на место врачам спасти девочку не удалось. Отмечается, что на теле ребенка следов насильственной смерти обнаружено не было.
Следствием установлено, что семья, в которой произошёл несчастный случай, на учёте в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними не состоит и является благополучной. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
В ведомстве не исключают, что причиной гибели девочки стала неисправность проводки, зарядного устройства или мобильного телефона.