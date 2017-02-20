Жители Сокола жалуются на свалку

Липчанам не хватает контейнеров для мусора.

В редакцию GOROD48 возмущенные жители Сокола, которые пожаловались на свалку.

- Свалка образовалась на улице Елецкая города Липецка, напротив домов 10/а и 10/2, - рассказал GOROD48 липчанин Сергей Зеленский. - Гора мусора начала разрастаться потому, что вместо трёх контейнеров для мусора остался только один. Неизвестные на грузовом автомобиле с прицепом подъехали и просто забрали два контейнера. Теперь на месте этих контейнеров разрастается свалка. Оставшийся контейнер быстро наполняется и служба по вывозу мусора регулярно его очищает, но жители местных домов (близлежащие и дома соседних дворов), которые привыкли выбрасывать свои бытовые отходы, так и продолжают выбрасывать, образуется свалка. Сами местные жители очень обеспокоены сложившейся ситуацией, потому что одного контейнера попросту не хватает, а куда увезли целых два контейнера - неизвестно. Жители надеялись, что управляющая компания поможет с этой проблемой, но там уверяют: «У вас всегда был один контейнер», что безусловно ложь и неправда. Из ответа управляющей компании видно, что решать проблему они не собираются, и все тяготы ложатся на плечи жильцов, при этом следует учитывать то, что взнос за вывоз мусора регулярно оплачивается всеми. Большая просьба к редакции gorod48.ru предать данную проблему общественной огласке!

Как рассказали GOROD48 в компании «ЭкоПром-Липецк», два контейнера с улицы Елецкая попросила убрать сама управляющая компания «Сокол». Как пояснили в фирме по сбору и утилизации мусора, первоначально эти контейнеры стояли у домов №25 и №27 по улице Студеновская, но потом их перенесли на улицу Елецкая. Жители улицы Студеновской возмутились, и УК «Сокол» было выдано предписание вернуть контейнеры обратно, они обратились к нам с соответствующим письмом, и теперь контейнеры исчезли с улицы Елецкая, и там тоже возмущены.

- Мы вывозим мусор по договору с УК «Сокол», мы только подрядчики, а заказчик - УК: на улице Елецкая ежедневно очищается один контейнер, - отметили в «ЭкоПроме». - Если жители недовольны, они должны обратиться в свою управляющую компанию, и если она примет решение — будет заключено дополнительное соглашение. Соответственно, вырастет плата за вывоз мусора.

