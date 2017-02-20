66-летний педофил не сумел добиться смягчения приговора

Жертвами бойкого дедули стали девочки 6 и 9 лет.

Липецкий областной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении 66-летнего пенсионера, которому дали 12 лет с половиной лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетними с использованием беспомощного состояния потерпевших.

Подсудимый пытался добиться смягчения наказания, но ничего не добился.

Как напомнили в пресс-службе областной прокуратуры, летом 2015 года 66-летний житель района пригласил к себе в гости соседскую 9-летнюю девочку и её 7-летнюю подружку.

Пенсионер, имевший специальность массажиста, продемонстрировал малолетним гостьям свои грамоты и массажёры, а затем, используя в своих преступных целях детскую любознательность, предложил девочкам продемонстрировать сеанс массажа. Доверившись знакомому взрослому человеку, девочки стали жертвами преступника, который совершил в отношении них развратные действия.

Впоследствии пенсионеру было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста.

За время рассмотрения уголовного дела, которое длилось более 6 месяцев, подсудимый вплоть до последнего судебного заседания категорически отрицал свою вину, обвиняя потерпевших в оговоре.

Однако квалифицированная работа государственного обвинителя, последовательно опровергнувшего все версии защиты, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения.

Учитывая тяжесть содеянного, суд приговорил преступника к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд назначил осужденному дополнительные наказания в виде ограничение свободы сроком на 2 года и лишения права заниматься профессиональной деятельностью массажиста, сроком на 10 лет.