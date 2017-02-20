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В Липецкой области выросло бумажное производство

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#производство #промышленность #статистика
В Липецкой области выросло бумажное производство

В первый месяц наступившего года в Липецкой области выросло бумажное производство, но снизились его объемы в текстильном производстве.

В целом промышленное производство Липецкой области в январе выросло по сравнению с прошлогодним на 7,3%.

Рост показателей с начала года отмечался в таких сферах, как добыча полезных ископаемых (+1,3%), обрабатывающие производства в целом (+8,4%). В том числе, рост производства напитков составил 2,3%. У производителей бумаги и бумажных изделий показатели выросли в 1,6 раза, у производителей химических веществ и химических продуктов — на 42,2%. В производстве машин и оборудования рост составил 2,8 раза, в металлургическом производстве — 15,4%.

В то же время снижение производства отмечается в производстве кожи и изделий из кожи, где спад составил 82,7%, пищевых продуктов (-8,9%), производстве текстильных изделий (-34,3%), а также обеспечении электроэнергией, газом и паром (-8,1%), сообщает Липецкстат.

 

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#производство #промышленность #статистика

Комментарии (2)

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Юрий Нелужков

19 минут назад
Бумажное производство выросло, но не в смысле производства бумаги , а в смысле беспрецедентной бюрократизации всего и вся!!! Везде бумаги, бумаги и бумаги...
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Наталья Смирнова

49 минут назад
А так же вырос уровнеь раковых заболеваний...Хорошо что хоть что то то неизменно-это наши зарплаты, как были нищенские так и остались. Все деньги гребут буржуи под крышей кремлёвских паразитов, а вы чмо крестьянское живите в говне и работайте за 3 копейки выплёвывая лёгкие в родном городе. Спасибо Путину!
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