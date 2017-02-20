К «Тотальному диктанту» готовятся липчане от 12 до 75 лет

Бесплатные занятия проводятся по субботам.

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Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, курсы по русскому языку для подготовки к "Тотальному диктанту" в минувшую субботу собрали почти полный большой зал.С учениками, которым, от 12 до 75 лет, повторили правописание О и Ё после шипящих и знаки препинания при однородных членах, обобщающих словах и причастных оборотах. Следующее занятие - 4 марта в 14:00.Традиционные бесплатные семинары по русскому языку для участников всероссийской акции «Тотальный диктант» стартовали в Липецкой областной научной библиотеке 18 февраля. На занятиях участники вспомнят такие правила орфографии и пунктуации, как «Проверяемые безударные гласные в корне», «Корни с чередующимися гласными», «Правописание производных предлогов», «Правописание союзов», «Правописание Н и НН в различных частях речи», «Запятые при однородных членах предложения», «Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и обстоятельствами», «Пунктуация в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях» и некоторые другие.Бесплатные занятия проводятся по субботам в 14:00 в Областной научной библиотеке и будут идти вплоть до 8 апреля (кроме 25 февраля и 25 марта) - дня написания Тотального диктанта. Для того, чтобы стать участником семинара, нужно обязательно зарегистрироваться по телефону 72-61-09.