Общество

2 минуты назад

Липчане одним концертом отметят 23 февраля и 8 марта

#Концерт #праздник
Липчане одним концертом отметят 23 февраля и 8 марта

На торжество ждут всех виновников праздника.

Члены клуба выходного дня «Феникс» готовятся удивить читателей и гостей липецкой областной специальной библиотеки для слепых большим праздничным концертом.

Развлекательная программа«Большой праздничный концерт» состоит из двух отделений. Первая часть – посвящена мужчинам и празднику 23 февраля. Вторая – музыкальный подарок мужчин к женскому дню 8 марта. В программе мероприятия также розыгрыши, шуточные сценки, и конечно много музыки. На концерте своим творчеством поделятся новые участники клуба из липецкого колледжа искусств им. К. Игумнова, липецкой школы для слепых и слабовидящих детей.

Большой праздничный концерт состоится в субботу 4 марта в актовом зале липецкой областной специальной библиотеки для слепых. Начало в 11.00. Вход свободный, дополняют в учреждении культуры.
#Концерт #праздник

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В школах пройдет Единый урок ГТО
#ГТО #урок #школа
В школах пройдет Единый урок ГТО

28 минут назад

Общество
В Липецке на карантин закрыты 17 школ
#карантин #ОРВИ #грипп
В Липецке на карантин закрыты 17 школ

52 минуты назад

Общество
Ельчанина, забившего насмерть сожительницу, будут судить
#Убийство #преступление
Ельчанина, забившего насмерть сожительницу, будут судить

сегодня, 12:36

Общество