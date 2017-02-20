Липчане одним концертом отметят 23 февраля и 8 марта

На торжество ждут всех виновников праздника.

Члены клуба выходного дня «Феникс» готовятся удивить читателей и гостей липецкой областной специальной библиотеки для слепых большим праздничным концертом.



Развлекательная программа«Большой праздничный концерт» состоит из двух отделений. Первая часть – посвящена мужчинам и празднику 23 февраля. Вторая – музыкальный подарок мужчин к женскому дню 8 марта. В программе мероприятия также розыгрыши, шуточные сценки, и конечно много музыки. На концерте своим творчеством поделятся новые участники клуба из липецкого колледжа искусств им. К. Игумнова, липецкой школы для слепых и слабовидящих детей.



Большой праздничный концерт состоится в субботу 4 марта в актовом зале липецкой областной специальной библиотеки для слепых. Начало в 11.00. Вход свободный, дополняют в учреждении культуры.