В парке можно поправить осанку

С наступлением тепла бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой будут идти в парке «Быханов сад».

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, с сентября 2016 года на базе Областного врачебно-физкультурного диспансера создан Липецкий областной центр реабилитации «Здоровая осанка» для жителей Липецкой области с дорсопатиями, нарушением осанки. Центр предназначен для оказания консультативной и специализированной медицинской помощи гражданам, состоящим на учете в медицинских организациях с направлением от врача первичного звена, врача-травматолога-ортопеда, врача-невролога. В диспансере работают 9 групп здоровья для взрослого населения, и 7 групп для детей с нарушением осанки и сколиозом.

Также квалифицированными инструкторами по лечебной физкультуре проводятся бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой для населения в городском парке «Быханов сад» на свежем воздухе в теплое время года. С наступлением тепла они возобновятся.

С каждым годом рост уровня цивилизованности общества ведет к тому, что физическая активность человека существенно снижается. К сожалению, это в первую очередь сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата человека. Ввиду низкой подвижности функциональные возможности опорно-двигательного аппарата понижаются, и у человека развиваются самые разнообразные болезни. Чаще всего с детства наблюдается нарушение осанки.

Для профилактики заболевания следует соблюдать следующие правила: не перегружайте позвоночник,не создавайте условия, способствующие повышению давления в межпозвонковых дисках: ограничьте вертикальные нагрузки; не делайте резких движений, особенно поворотов туловища при наклоне; избегайте падений и прыжков с большой высоты, травм и ушибов позвоночника; не поднимайте и не держите тяжелые предметы на вытянутых руках, для поднятия предмета присядьте на корточки, а затем вставайте вместе с ним, при этом предметы должны находиться как можно ближе к туловищу; при переноске тяжестей старайтесь равномерно распределять нагрузку, то есть не носите сумки в одной руке; при выполнении тяжелой работы, связанной с подъемом, передвижением или переноской тяжестей используйте широкий пояс или специальный корсет; при выполнении какой-либо работы старайтесь как можно меньше наклоняться и находиться в согнутом состоянии.

Соблюдайте правильное положение тела: в положении сидя- спину держите ровно, прижимая ее к спинке стула или кресла (сиденье должно быть достаточно жестким, а спинка иметь изгиб в районе поясницы), голову держите прямо; в положении стоячаще меняйте ногу, на которую опираетесь; постель должна быть полужесткой, чтобы тело, когда человек лежит на спине, сохраняло физиологические изгибы (шейный лордоз, грудной кифоз и поясничный лордоз).

Правильно питайтесь.Необходимо получать сбалансированное питание, обеспечивающее, в соответствии с возрастом, достаточное поступление пластических веществ, макро- и микроэлементов. Носите удобную обувь.

Если Вы испытываете в течение дня дефицит двигательной активности, то Вам необходимо компенсировать это физкультурой и плаванием. Одним из эффективных методов лечения нарушения осанки является лечебная физкультура.