Липчанин заблудился в поле и едва не замерз

Спасатели Липецка проводили ночную поисковую операцию.

20 февраля на окраине Липецка заблудился и едва не замерз насмерть мужчина. На окраине Липецка, в районе гипермаркета «Аршин», 26-летнего молодого человека по пояс в снегу нашли спасатели.



Оперативному дежурному на телефон Службы спасения «112» в 01.50 позвонили родители липчанина. Они рассказали, что сын ехал на автобусе до конечной остановки, а после заблудился и не смог найти дорогу. Несколько часов он блуждал в поле, а отчаявшись, позвонил родителям и сказал, что увяз в снегу и замерзает.



Дежурная смена спасателей выехала на место. Родители мужчины сориентировали их по его примерному местонахождению. К 3 часам ночи его нашли. Самостоятельно передвигаться мужчина уже не мог, так сильно он замерз. Его погрузили на носилки и передали медикам «скорой помощи».



Мужчина поступил в приемное отделение сокольской больницы. Его состояние оказалось удовлетворительным, госпитализация ему не потребовалась, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.