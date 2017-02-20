Происшествия

22 минуты назад

Липчанин заблудился в поле и едва не замерз

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Липчанин заблудился в поле и едва не замерз

Спасатели Липецка проводили ночную поисковую операцию.

20 февраля на окраине Липецка заблудился и едва не замерз насмерть мужчина. На окраине Липецка, в районе гипермаркета «Аршин», 26-летнего молодого человека по пояс в снегу нашли спасатели.

Оперативному дежурному на телефон Службы спасения «112» в 01.50 позвонили родители липчанина. Они рассказали, что сын ехал на автобусе до конечной остановки, а после заблудился и не смог найти дорогу. Несколько часов он блуждал в поле, а отчаявшись, позвонил родителям и сказал, что увяз в снегу и замерзает. 

Дежурная смена спасателей выехала на место. Родители мужчины сориентировали их по его примерному местонахождению. К 3 часам ночи его нашли. Самостоятельно передвигаться мужчина уже не мог, так сильно он замерз. Его погрузили на носилки и передали медикам «скорой помощи».

Мужчина поступил в приемное отделение сокольской больницы. Его состояние оказалось удовлетворительным, госпитализация ему не потребовалась, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
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Комментарии (2)

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из Двуречак

14 минут назад
для вашего дружного креативного сообщества куда правильнее тиснуть Липчанин заблудился в поле и едва не ПОМЯР
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Слов нет!!!

14 минут назад
Топографический кретинизм в действии? Что ли.... В таких случаях возникает только один вопрос "НАФИГА???"
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