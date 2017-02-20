Липецкие спасатели вынесли из огня мужчину

У липчанина обгорели ноги.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, 18 февраля произошло возгорание в частном домовладении по улице Спартака, 26.



В результате пожара пострадал мужчина, 1950 года рождения, огнем уничтожена внутренняя отделка помещения на площади 15 кв. м.



Из задымленного деревянного дома спасатели Управления по делам ГО и ЧС Липецка эвакуировали пострадавшего мужчину с ожогами ног и передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.