Происшествия

24 минуты назад

Липецкие спасатели вынесли из огня мужчину

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#пожар #спасение #спасатели
Липецкие спасатели вынесли из огня мужчину

У липчанина обгорели ноги.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, 18 февраля произошло возгорание в частном домовладении по улице Спартака, 26.

В результате пожара пострадал мужчина, 1950 года рождения, огнем уничтожена внутренняя отделка помещения на площади 15 кв. м.

Из задымленного деревянного дома спасатели Управления по делам ГО и ЧС Липецка эвакуировали пострадавшего мужчину с ожогами ног и передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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#пожар #спасение #спасатели

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