31 минуту назад
В Добровском районе построят спортивный комплекс для игровых видов спорта и единоборств
В этом году разработают проектную документацию.
В Добром построят современный спортивный комплекс общей площадью 2,5 тысячи метров.
Как стало известно GOROD48, новое спортивное сооружение должно удовлетворить требования любителей игровых видом спорта, а также борьбы и бокса.
На первом этаже будет расположен зал для спортивных игр с трибунами на 150 мест, а на втором – зал единоборств с сотней зрительских сидений, тренерские, душевые, технические и подсобные помещения.
Объект будет введен в эксплуатацию через несколько лет, в этом году состоится разработка проектной документации, на что из местного бюджета выделены 631 тысяч рублей. Соответствующий конкурс на проведение проектных работ уже размещен на сайте Госзакупок.
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