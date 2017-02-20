Спорт

31 минуту назад

В Добровском районе построят спортивный комплекс для игровых видов спорта и единоборств

3 118
#Спортивный комплекс #строительство
В Добровском районе построят спортивный комплекс для игровых видов спорта и единоборств

В этом году разработают проектную документацию.

В Добром построят современный спортивный комплекс общей площадью 2,5 тысячи метров.

Как стало известно GOROD48, новое спортивное сооружение должно удовлетворить требования любителей игровых видом спорта, а также борьбы и бокса.

На первом этаже будет расположен зал для спортивных игр с трибунами на 150 мест, а на втором – зал единоборств с сотней зрительских сидений, тренерские, душевые, технические и подсобные помещения.

Объект будет введен в эксплуатацию через несколько лет, в этом году состоится разработка проектной документации, на что из местного бюджета выделены 631 тысяч рублей. Соответствующий конкурс на проведение проектных работ уже размещен на сайте Госзакупок.

3 118
#Спортивный комплекс #строительство

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ага!!!

16 минут назад
А остальные 4 сотни кусков за чей счёт? Вроде конкурс на лям объявили...
ответить

Ага!!!

18 минут назад
Добавить: "а также борьбой и боксах" )))
ответить

обложки

24 минуты назад
оболочку сменили, а суть осталась.... "игровых видом спорта"....... Лучше бы над качеством поработали, а не над шрифтом.....
ответить

Еще в рубрике

Очередной сезон «Азбуки футбола» стартовал с соревнований 20-ти школьных команд
#Азбука футбола #ФК "Металлург"
Очередной сезон «Азбуки футбола» стартовал с соревнований 20-ти школьных команд

вчера, 20:45

Спорт
Брат и сестра из Липецка выиграли Всероссийские соревнования по стрельбе
#Стрельба #Яскевич
Брат и сестра из Липецка выиграли Всероссийские соревнования по стрельбе

вчера, 20:27

Спорт
Ирина Измалкова стала чемпионкой России «на опыте»
#Измалкова #стрельба.
Ирина Измалкова стала чемпионкой России «на опыте»

вчера, 20:04

Спорт