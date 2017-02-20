В Добровском районе построят спортивный комплекс для игровых видов спорта и единоборств

В этом году разработают проектную документацию.

В Добром построят современный спортивный комплекс общей площадью 2,5 тысячи метров.

Как стало известно GOROD48, новое спортивное сооружение должно удовлетворить требования любителей игровых видом спорта, а также борьбы и бокса.

На первом этаже будет расположен зал для спортивных игр с трибунами на 150 мест, а на втором – зал единоборств с сотней зрительских сидений, тренерские, душевые, технические и подсобные помещения.

Объект будет введен в эксплуатацию через несколько лет, в этом году состоится разработка проектной документации, на что из местного бюджета выделены 631 тысяч рублей. Соответствующий конкурс на проведение проектных работ уже размещен на сайте Госзакупок.