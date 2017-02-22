В Липецкой области мокрый снег и дождь

В ближайшие трое суток при перемещении атлантических циклонов с запада на восток ожидается неустойчивый характер погоды с порывистым ветром и осадками различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточная температура воздуха ожидается от около 0 градусов, что на 7-9 градусов выше климатической нормы. Погода ожидается не по сезону теплой, сырой и ветреной. Будет падать атмосферное давление, и фон его ожидается заметно ниже нормального. Все это способно отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег и мокрый снег, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, при прояснениях до 7 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег и мокрый снег, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от +1 до +3.



23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.