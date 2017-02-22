сегодня, 13:19
В Липецкой области мокрый снег и дождь
В ближайшие трое суток при перемещении атлантических циклонов с запада на восток ожидается неустойчивый характер погоды с порывистым ветром и осадками различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточная температура воздуха ожидается от около 0 градусов, что на 7-9 градусов выше климатической нормы. Погода ожидается не по сезону теплой, сырой и ветреной. Будет падать атмосферное давление, и фон его ожидается заметно ниже нормального. Все это способно отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег и мокрый снег, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от +1 до +3.
23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.