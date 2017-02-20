В Липецке на карантин закрыты 17 школ

Частично занятия приостановлены 65 классах 21 школы.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, в Липецке полностью на карантин закрыты 17 школ, а частично занятия приостановлены 65 классах 21 школы.



Но в 8 ранее закрытых школах карантин был объявлен с 14 по 20 февраля, так что завтра дети уже должны выйти на занятия. Правда, одна из школ - гимназия №12 уже заявила о продлении карантина по 26 февраля.



Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.