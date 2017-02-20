Общество

53 минуты назад

В Липецке на карантин закрыты 17 школ

7 716
#карантин #ОРВИ #грипп
5
В Липецке на карантин закрыты 17 школ

Частично занятия приостановлены 65 классах 21 школы.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, в Липецке полностью на карантин закрыты 17 школ, а частично занятия приостановлены 65 классах 21 школы. 

Но в 8 ранее закрытых школах карантин был объявлен с 14 по 20 февраля, так что завтра дети уже должны выйти на занятия. Правда, одна из школ - гимназия №12 уже заявила о продлении карантина по 26 февраля. 

Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
7 716
#карантин #ОРВИ #грипп
5

Комментарии (7)

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Родитель

10 минут назад
Надо начинать жаловаться в высшие органы управления
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Родитель

11 минут назад
Закройте все школы
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врач

19 минут назад
Предложение о закрытии всех школ на карантин справедливое и оптимальное!
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21 век

19 минут назад
Пора уже осваивать компьютерные технологии и проводить видеоуроки по интернету и домашние задания по эл.почте в периоды повешенной заболеваемости.... Тогда и отставать по программе не будете, и рассадники бацилл разводить не станете!!!
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родитель

24 минуты назад
Закройте вы все уже школы
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родитель

24 минуты назад
Закройте вы все уже школы
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родитель

35 минут назад
Уважаемые чиновники да закройте вы уже все школы на карантин!!!
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