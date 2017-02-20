В Липецкой области морось и ветрено

В ближайшие трое суток при перемещении атлантических воздушных масс с запада на восток ожидается неустойчивый характер погоды с порывистым ветром и осадками различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя.

Среднесуточная температура воздуха ожидается 1-3 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше климатической нормы. Во вторнике погода ожидается не по сезону теплой, сырой и ветреной. Будет падать атмосферное давление, и фон его ожидается заметно ниже нормального. Все это отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек., местами порывы до 19 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, днем небольшой снег, мокрый снег и морось. Температура ночью составит 1-3 градусов мороза, днем установится на отметке от 0 до 2 градусов тепла.



21 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 32 градусов мороза.