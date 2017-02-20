Липецкий художник покажет гедонистическую живопись в Воронеже

В Воронежском камерном театре открывается выставка Сергея Бугровского.

Гедонистическую живопись Сергея Бугровского покажут воронежцам. Выставка под названием «Аксессуары» фактически уже открыта, но торжественная презентация вернисажа запланирована на 3 марта. А работать экспозиция будет до 15 марта.

Как рассказал GOROD48 Cергей Бугровский, на стенах развешано 15 его работ, ещё две выставят на мольбертах.

- Реальность, которую следует выразить - мне теперь это совершенно ясно, - заключается не в том, каким представляется предмет, а в степени проникновения нашего впечатления, до такой глубины, где внешность предмета имеет мало значения, где его суть проявляется через такие характерные черты, как звон ложки, ударяемой о тарелку, жёсткость накрахмаленной салфетки, бесконечно более дорогие для моего духовного благополучия, чем бесчисленные разговоры на гуманитарные, патриотические и международные темы, - цитирует Марселя Пруста Сергей Бугровский, презентуя свою выставку.



А ещё приводит выдержку из «Википедии»: "Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить что-либо".

Напомним, липецкий художник прославился тем, что рисовал голыми женщинами на войлоке и создавал картины на газетах в рамках проектов «Макулатура» или «Импровизации на газетах».

Он также принял участие в трэш-проекте «Искусство за бухло».

Сергей Бугровский родился в 1962 году в семье инженеров в о Липецке. После армии обошёл и перезанимался во всех художественных студиях и кружках города, в результате подготовился и поступил в 1988 году в Пензенское художественное училище. Но обучение не задалось, после второго курса под давлением преподавательского коллектива покинул училище из-за идейных противоречий.

Дальше была работа сторожем в детской художественной школе, заместителем директора по хозяйству в Липецком областном выставочном зале, научным сотрудником Липецкой областной картинной галереи, с 1987 года Сергей Бугровский стал участником или организатором многих десятков персональных, групповых, областных, тематических выставок в Липецке, Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Воронеже, Тамбове, Пензе, Уфе, Омске, Тюмени и др.

Фото https://vk.com/bugrovsky