Из 700 юных танцоров выбрали лучших

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в Городском Дворце культуры состоялся 13-й региональный фестиваль современной хореографии «Беби-данс».



В фестивале приняли участие юные танцоры до 12 лет (всего 24 коллектива или около 700 участников) из Липецка, Ельца, Грязей, Мичуринска. Организаторами фестиваля стали департамент культуры администрации города Липецка и Городской Дворец культуры.



Фестиваль «Беби-данс» оценивало три состава жюри: зрительское жюри (где победителей определяет сам зритель путем тайного голосования), профессиональное жюри и жюри прессы.



В номинации «Танцуем песню» зрительское жюри выбрало образцовый хореографический коллектив «Импульс» (Липецкий р-он), профессиональное жюри отдало диплом 1 степени ансамблю современного танца «Эллайт-Дети-Dance» (Липецк), жюри прессы вручило диплом 1 степени образцовому хореографическому коллективу «Импульс» (Липецкий район)



В номинации «Танцуем сказку» зрительское жюри выбрало ансамбль эстрадного танца «Ритм» (Липецк), профессиональное жюри отдало диплом 1 степени танцевальному коллективу «Деточки» (Липецк) , жюри прессы присудило диплом 1 степени образцовому хореографическому коллективу «Импульс» (Липецкий район).



В номинации «Танцуем, как можем» зрительское жюри выбрало школутанцев «Движение» ( Липецк) , профессиональное жюри вручило диплом 1 степени детскому танцевальному коллективу «Деточки» (Липецк), жюри прессы присудило диплом 1 степени образцовому хореографическому коллективу «Импульс» (Липецкий район).



Специальными дипломами были отмечены ансамбль танца «Вега» (Липецк) - «За развитие раскрытия образа в детской хореографии», коллектив эстрадного танца «Имидж бэби» (гЛипецк) – «За любовь к хореографии», танцевальный коллектив «Тандем» (МБУК «Кузьмино-Отвержский ПЦКиД» Липецкого районана) - «За яркость выражения хорошего настроения в танце», танцевальный коллектив «Фокус» (г. Липецк) – «За удачный дебют»



Награждение прошло в конце фестивальной программы. Каждый коллектив не остался без подарка.

