Происшествия

2 минуты назад

В Липецке горела «Daewoo Nexia»

#Daewoo Nexia #пожар
В Липецке горела «Daewoo Nexia»

Огонь повредил моторный отсек.

В 11:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля «Daewoo Nexia» в Липецке на  пр. Мира, д. 14.

К месту пожара выехали: 1 отделение 2 ПСЧ, ДПД. В результате загорания огнем поврежден моторный отсек.

Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.
#Daewoo Nexia #пожар

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