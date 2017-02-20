Происшествия
2 минуты назад
В Липецке горела «Daewoo Nexia»
Огонь повредил моторный отсек.
В 11:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля «Daewoo Nexia» в Липецке на пр. Мира, д. 14.
К месту пожара выехали: 1 отделение 2 ПСЧ, ДПД. В результате загорания огнем поврежден моторный отсек.
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.
К месту пожара выехали: 1 отделение 2 ПСЧ, ДПД. В результате загорания огнем поврежден моторный отсек.
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.