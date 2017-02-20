Девять долгожителей Липецкой области перешагнули 100-летний рубеж

23 февраля отмечается День защитника Отечества.

На 1 января 2016 года численность мужчин Липецкой области составляет 528 тыс. человек, или 46% общего числа её жителей. В области проживает 66 мужчин – долгожителей в возрасте 95 лет и старше, из них девять - старше 100 лет. В 2016 году родилось 6,7 тыс. мальчиков, из них 8 мальчиков - в День защитника Отечества.



Средний возраст мужского населения на начало 2016 года составлял 38 лет, а это на 6 лет моложе женского. Мужчины городской местности на 2 года моложе мужчин, проживающих в селе. Около двух третей мужчин находятся в трудоспособном возрасте (16-59 лет), каждый шестой мужчина – молодой человек в возрасте 16-29 лет, каждый второй – 30-59 лет.



Соотношение численности женщин и мужчин не в пользу последних, на 1000 лиц мужского пола в области приходится 1191 женщина. При этом численный перевес начинается с 35 - летнего возраста и достигается в основном за счет женщин пенсионного возраста. В старших возрастных группах превышение числа женщин составляет 2,5 раза, что объясняется более высокой продолжительностью их жизни. Ожидаемая продолжительность жизни мужчины 65 лет, женщины – 77 лет. В трудоспособном возрасте мужчин больше, чем женщин (соотношение составляет 1100).



Численность мужчин, занятых в экономике, составляет более 294 тыс. человек, более 50% общего числа занятых. По отдельным видам деятельности их численность занимает лидирующие позиции, так 81% мужчин работают в сфере добычи полезных ископаемых, 83% – в строительстве, 78% - в сфере транспорта и связи, 65% - в обрабатывающих производствах, 68% – в сельском хозяйстве. В сфере предпринимательства в области насчитывалось более 17 тыс. мужчин, из них почти половина возраста 30-45 лет, 24% - 46-55 лет, 15% - молодые люди до 30 лет.



Образовательный уровень мужчин ниже, чем у женщин. В структуре занятого в экономике населения удельный вес специалистов с высшим образованием среди работающих мужчин составил 24%, со средним профессиональным образованием – почти 27%, тогда как у женщин – соответственно 34% и 33%. На начало 2015 - 2016 учебного года в 21 государственной профессиональной образовательной организации, осуществляющей подготовку специалистов среднего звена и 17 вузах, обучались 41,1 тыс. студентов, из них 47% - мужчины.



В 2016 году зарегистрировано 7,2 тыс. браков, чаще всего мужчины вступали в брак в возрасте 25-29 лет, сообщает Липецкстат.