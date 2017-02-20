Ельчанина, забившего насмерть сожительницу, будут судить

Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Следственным отделом по г. Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем 22 ноября 2016 года при распитии спиртных напитков между 41-летней хозяйкой квартиры и её сожителем произошел конфликт. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и приревновав сожительницу к их общему знакомому, жестоко избил женщину, нанеся ей не менее 15 ударов кулаками по всему телу. После чего стеклянной бутылкой из-под спиртного ударил ей по голове, отчего потерпевшая потеряла сознание. Видя её тяжелое состояние, обвиняемый обратился за медицинской помощью. С закрытой черепно-мозговой травмой женщина была госпитализирована в городскую больницу, где впоследствии, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый неоднократно судимый, в том числе за кражи, вину в совершении особо тяжкого преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.