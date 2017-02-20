Общество

12 минут назад

Детям-инвалидам устроят спортивные соревнования

32
#Тендер #фестиваль #закупка #дети #инвалиды
Детям-инвалидам устроят спортивные соревнования

Потому что «Движение — это жизнь».

Департамент образования администрации Липецка намерен 31 марта провести фестиваль для детей с ограниченным возможностями здоровья «Движение — это жизнь». Местом встречи ребят выступит спортивный зал школы №28 Липецка (район «Сокола»).

На организацию всего фестиваля планируют потратить всего-то 8 600 рублей. В эту сумму включили услуги сценаристов и ведущих, поставку композиций из воздушных шаров и сувениров для участников и кубков для победителей спортивных стартов детей-инвалидов.

Добавим,что планируется участие порядка сотни ребят.
32
#Тендер #фестиваль #закупка #дети #инвалиды

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