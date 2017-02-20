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13 минут назад

К липецким детям пришли Петрушка и Ерема

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#урок #лекция #библиотека
К липецким детям пришли Петрушка и Ерема

Ребятишек знакомили с русским фольклором.

В рамках «Клуба книгопутешествий» областная детская библиотека пригласила самых маленьких читателей отдохнуть от шумных игр и погрузиться в увлекательный мир фольклора.

Дети познакомились с уже полюбившимися сказочными героями — Петрушкой и Ерёмой, и с большим удовольствием прослушали их шуточную беседу — небылицу. Что же такое небылицы, рассказала ребятам руководитель клуба — Галина Валентиновна Соболева. Она познакомила девчонок и мальчишек и с другими произведениями устного народного творчества: потешками, пословицами и скороговорками. А запомнить это помогли Ерёма и Петрушка, тут же ловко повторив небылицы и скороговорки в игровой форме и показав как совушка головой крутит, как мышки от кота убегают, как Дуняша пляшет и платочком машет, сообщили в областной детской библиотеке.
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#урок #лекция #библиотека

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