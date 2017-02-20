Общество

35 минут назад

Липчанам все также хорошо живется

3 242
#Рейтинг
Липчанам все также хорошо живется

Намного лучше, чем многим в стране.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» представило рейтинг качества жизни населения в российских регионах.  Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло. 

Липецкая область сохранила свои позиции. Как по итогам 2015, так и по итогам 2016 года регион оказался на 9 строчке общего списка. Наша область расположилась между Югрой и Тюменским регионом. Отметим, что выше липчан в списке тех регионов, которым на Руси живется хорошо, находятся Воронежская и Белгородская области: 7 и 6 место, соответственно. Как и всегда, лучшего всего в России живется москвичам. А вот самая печальная ситуация у Тывы: регион второй год подряд является печальным лидером.

При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
3 242
#Рейтинг

Комментарии (4)

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Шанхай

2 минуты назад
А что! Шанхай - это азиатский Париж )))) Подумаешь, от зарплаты до зарплаты люди живут... Кого ипёт? Уж явно не рейтинговые агентства...
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даниил

14 минут назад
Липчанам по прежнему "хорошо"...
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НИКТО

24 минуты назад
...выше липчан в списке тех регионов, которым на Руси живется хорошо, находятся Воронежская и Белгородская области... *
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123

15 минут назад
в шанхаи жить хорошо
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