Общество
35 минут назад
Липчанам все также хорошо живется
Намного лучше, чем многим в стране.
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» представило рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло.
Липецкая область сохранила свои позиции. Как по итогам 2015, так и по итогам 2016 года регион оказался на 9 строчке общего списка. Наша область расположилась между Югрой и Тюменским регионом. Отметим, что выше липчан в списке тех регионов, которым на Руси живется хорошо, находятся Воронежская и Белгородская области: 7 и 6 место, соответственно. Как и всегда, лучшего всего в России живется москвичам. А вот самая печальная ситуация у Тывы: регион второй год подряд является печальным лидером.
При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Липецкая область сохранила свои позиции. Как по итогам 2015, так и по итогам 2016 года регион оказался на 9 строчке общего списка. Наша область расположилась между Югрой и Тюменским регионом. Отметим, что выше липчан в списке тех регионов, которым на Руси живется хорошо, находятся Воронежская и Белгородская области: 7 и 6 место, соответственно. Как и всегда, лучшего всего в России живется москвичам. А вот самая печальная ситуация у Тывы: регион второй год подряд является печальным лидером.
При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Шанхай
даниил
НИКТО
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