Жительница Чаплыгина пойдет под суд за то, что зарегистрировала в своем доме гражданина Азербайджана

Мотивы действий женщины признаны корыстными.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, жительница Чаплыгина, действуя из корыстных побуждений, умышленно ввела в заблуждение сотрудников территориального органа федеральной миграционной службы УФМС и фиктивно поставила на учет гражданина Азербайджана, зарегистрировав его в доме, принадлежащем ей на праве собственности.

При этом женщина понимала, что гражданин Азербайджана не намерен проживать по месту регистрации, поскольку дом, в котором он был зарегистрирован, в силу своего состояния не пригоден для жилья.

Учитывая, что указанные действия уголовно наказуемы, прокурор направил материалы проверки в следственные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранных гражданин по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Надзор за ходом расследования уголовного дела осуществляет прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.