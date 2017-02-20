Происшествия

42 минуты назад

Жительница Чаплыгина пойдет под суд за то, что зарегистрировала в своем доме гражданина Азербайджана

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#регистрация #гражданство
Жительница Чаплыгина пойдет под суд за то, что зарегистрировала в своем доме гражданина Азербайджана

Мотивы действий женщины признаны корыстными.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, жительница Чаплыгина, действуя из корыстных побуждений,  умышленно ввела в заблуждение сотрудников территориального органа федеральной миграционной службы УФМС и фиктивно поставила на учет гражданина Азербайджана, зарегистрировав его в доме, принадлежащем ей на праве собственности.

При этом женщина понимала, что гражданин Азербайджана не намерен проживать по месту регистрации, поскольку дом, в котором он был зарегистрирован, в силу своего состояния не пригоден для жилья.

Учитывая, что указанные действия уголовно наказуемы, прокурор направил материалы проверки в следственные органы. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранных гражданин по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Надзор за ходом расследования уголовного дела  осуществляет прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде  штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

309
#регистрация #гражданство

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