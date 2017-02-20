На прыжок с моста в Липецке молодого человека толкнула депрессия

Весь день 28-летний липчанин слушал группу "Король и Шут".

Правоохранительные органы продолжают доследственную проверку обстоятельств прыжка с моста через Каменный лог мужчины в прошлую пятницу.



Выяснилось, что им был 28-летний житель Липецка, живший со своей мамой. Женщина рассказала, что сын в последнее время был не в настроении. А в пятницу весь день слушал группу "Король и Шут". Накануне рокового прыжка он оставил на своей "стене" в соцсети цитату из одной песни этой популярной группы.



- Если бы парень упал на ноги, он остался бы жив. Но он упал на спину и скончался от сочетанной травмы тела, - сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах.



В карманах одежды молодого человека были паспорт и мобильный телефон, что позволило без труда идентифицировать его личность и выйти на круг его родственников и знакомых.

