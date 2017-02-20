Общество
53 минуты назад
На прыжок с моста в Липецке молодого человека толкнула депрессия
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Весь день 28-летний липчанин слушал группу "Король и Шут".
Правоохранительные органы продолжают доследственную проверку обстоятельств прыжка с моста через Каменный лог мужчины в прошлую пятницу.
Выяснилось, что им был 28-летний житель Липецка, живший со своей мамой. Женщина рассказала, что сын в последнее время был не в настроении. А в пятницу весь день слушал группу "Король и Шут". Накануне рокового прыжка он оставил на своей "стене" в соцсети цитату из одной песни этой популярной группы.
- Если бы парень упал на ноги, он остался бы жив. Но он упал на спину и скончался от сочетанной травмы тела, - сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах.
В карманах одежды молодого человека были паспорт и мобильный телефон, что позволило без труда идентифицировать его личность и выйти на круг его родственников и знакомых.
Выяснилось, что им был 28-летний житель Липецка, живший со своей мамой. Женщина рассказала, что сын в последнее время был не в настроении. А в пятницу весь день слушал группу "Король и Шут". Накануне рокового прыжка он оставил на своей "стене" в соцсети цитату из одной песни этой популярной группы.
- Если бы парень упал на ноги, он остался бы жив. Но он упал на спину и скончался от сочетанной травмы тела, - сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах.
В карманах одежды молодого человека были паспорт и мобильный телефон, что позволило без труда идентифицировать его личность и выйти на круг его родственников и знакомых.
4 1107
Житель
???
даниил
Боцман
король и шут
Вот я был и вот меня не стало,
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймешь, кого ты потеряла.