Общество

53 минуты назад

На прыжок с моста в Липецке молодого человека толкнула депрессия

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Весь день 28-летний липчанин слушал группу "Король и Шут".

Правоохранительные органы продолжают доследственную проверку обстоятельств прыжка с моста через Каменный лог мужчины в прошлую пятницу.

Выяснилось, что им был 28-летний житель Липецка, живший со своей мамой. Женщина рассказала, что сын в последнее время был не в настроении. А в пятницу весь день слушал группу "Король и Шут". Накануне рокового прыжка он оставил на своей "стене" в соцсети цитату из одной песни этой популярной группы.

- Если бы парень упал на ноги, он остался бы жив. Но он упал на спину и скончался от сочетанной травмы тела, - сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах.

В карманах одежды молодого человека были паспорт и мобильный телефон, что позволило без труда идентифицировать его личность и выйти на круг его родственников и знакомых.
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Комментарии (5)

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Житель

6 минут назад
даниил, тогда уж под всеми мостами в области. И веревку в магазинах продавать по предъявлении справки от психиатра.
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???

7 минут назад
Царствие небесное погибшему. Жил бы с какой-нибудь девкой ,а не с мамой ,ни какой депрессии не было бы .
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даниил

16 минут назад
Давно пора под мостами натянуть сетки. Уверен, даже одна спасенная жизнь того стоит.
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Боцман

2 минуты назад
Горе родителям.
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король и шут

6 минут назад
Разбежавшись, прыгну со скалы,
Вот я был и вот меня не стало,
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймешь, кого ты потеряла.
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