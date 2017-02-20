Липецкие дальнобойщики вновь начинают протестовать против платежной системы «Платон»

22 февраля дальнобойщики устроят стачку на окружной трассе и проведут митинг в городе.

В конце февраля российские дальнобойщики планируют начать акции протеста против платежной системы «Платон». Липчане решили провести сначала репетицию у себя в регионе.



Как сообщил GOROD48 руководитель инициативной группы по проведению акций протеста Геннадий Платонов, липецкие дальнобойщики дважды подавали уведомление о проведении акции, но власти региона ее не согласовали. Сейчас подана третья заявка.



- Если власти ее не согласуют, мы все равно выйдем на акцию протеста, которая пройдет в форме встречи с депутатами, - сообщил Геннадий Платонов. – Мы снова будем требовать отмены действия платежной системы «Платон». Мы увидели, что за время ее действия дороги так и не улучшились, хотя власти страны уверяли нас, что все сборы будут направлены на строительство и ремонт дорог, на улучшение инфраструктуры, но этого не произошло.



По словам Геннадия Платонова, отмена «Платона» не единственное требование липецких дальнобойщиков.



- Также будем протестовать против платных дорог и повышения цен на бензин, сообщил Геннадий Платонов.



Выражать протест липецкие дальнобойщики будут 22 февраля. Сбор объявлен на 116-м километре трассы «Орел-Тамбов», участок между Лебедянской трассой и цемзаводом. В 10.30 утра дальнобойщики, собравшись в колонну, проедут по окружной до улице Катукова, где проведут митинг.