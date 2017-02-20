Экономика

43 минуты назад

Липецкие дальнобойщики вновь начинают протестовать против платежной системы «Платон»

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#Платон #протест #митинг
Липецкие дальнобойщики вновь начинают протестовать против платежной системы «Платон»

22 февраля дальнобойщики устроят стачку на окружной трассе и проведут митинг в городе.

В конце февраля российские дальнобойщики планируют начать акции протеста против платежной системы «Платон». Липчане решили провести сначала репетицию у себя в регионе.

Как сообщил GOROD48 руководитель инициативной группы по проведению акций протеста Геннадий Платонов, липецкие дальнобойщики дважды подавали уведомление о проведении акции, но власти региона ее не согласовали. Сейчас подана третья заявка.

- Если власти ее не согласуют, мы все равно выйдем на акцию протеста, которая пройдет в форме встречи с депутатами, - сообщил Геннадий Платонов. – Мы снова будем требовать отмены действия платежной системы «Платон». Мы увидели, что за время ее действия дороги так и не улучшились, хотя власти страны уверяли нас, что все сборы будут направлены на строительство и ремонт дорог, на улучшение инфраструктуры, но этого не произошло.

По словам Геннадия Платонова, отмена «Платона» не единственное требование липецких дальнобойщиков.

- Также будем протестовать против платных дорог и повышения цен на бензин, сообщил Геннадий Платонов.

Выражать протест липецкие дальнобойщики будут 22 февраля. Сбор объявлен на 116-м километре трассы «Орел-Тамбов», участок между Лебедянской трассой и цемзаводом. В 10.30 утра дальнобойщики, собравшись в колонну, проедут по окружной до улице Катукова, где проведут митинг.
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#Платон #протест #митинг

Комментарии (7)

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Кардашан

24 минуты назад
Почему дальнобои такие наивные ? Вас обещалками закормили а вы и повелись. Кто сказал что деньги не выделили? -выделили, просто их видимо стащили а так все честно.
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407 маршрут

24 минуты назад
Давно пора поднять проезд до Грязей до 50 рублей. Соляра не отбивается !!!
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гость

28 минут назад
Молодцы!
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гостья

43 минуты назад
налог все равно будет и по всему миру всегда бастуют против новых налогов...а вы пока бастуете, ваши заказы уйдут в логистические центры
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5XL

26 минут назад
А М4 какую сделали,заглядение!Хоть с закрытыми глазами едешь
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правда

28 минут назад
какой ремонт дорог, и так сойдет, а вы поверили что щас все отремонтируют...
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водитель со стажем....

29 минут назад
Не поможет!
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