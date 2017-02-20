В Липецкой области 3,4 тысячи безработных

Вакансий - почти в 2,5 раза больше.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой облатси, с начала 2017 года в службу занятости обратилось 4,7 тысячи человек. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 3,4 тысячи человек. По последним данным, численность безработных составляет 3,4 тысячи человек, уровень безработицы – 0,6%, на аналогичную дату 2016 года соответственно 4,3 тысячи человек и 0,7%. В службе занятости числится 8,2 тысячи вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются:специалисты высшего уровня квалификации – 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – 0,8 тысячи человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,2 тысячи человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 0,7 тысячи человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,2 тысячи человек ,квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 1,9 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,1 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1 тысяча человек и др.