Общество

41 минуту назад

Документы ЗАГС Липецкой области переведет в электронную форму за 5,5 миллионов рублей

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#ЗАГС #документы
Документы ЗАГС Липецкой области переведет в электронную форму за 5,5 миллионов рублей

Пыльные архивы скоро уступят место новым технологиям.

На сайте Госзакупок объявлен аукцион на организацию рабочих мест органов ЗАГС Липецкой области для перевода записей актов гражданского состояния из бумажного в электронный вид.

Заказчиком выступает областное управление ЗАГС. От исполнителя требуется поставить компьютеры и коммутаторы, а также программное обеспечение. Все это позволит подключить технику к создаваемой информационной системе КСАО «ЗАГС», что значительно упростит поиск данных и выдачу первичных и повторных документов.

Правда, это удобство влетит бюджету «в копеечку»: на закупку выделено 5,4 миллиона рублей.

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#ЗАГС #документы

Комментарии (2)

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Житель

3 минуты назад
бюрократ, суперфлешку. Большую-пребольшую!!!
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бюрократ

25 минут назад
маловато запросили, ну ни че во время работы будут непредвиденные расходы еще, там флешку купить...
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