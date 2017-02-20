Общество
сегодня, 11:39
В Липецке в прошлом году ни одного малыша не назвали Мухамедом
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Наш город - не в европейском тренде.
Самыми популярными именами, которые липчане давали новорожденным девочкам, в этом году стали Анастасия, Ульяна и София. ТОП-3 имен мальчиков - Иван, Александр, Артем. А вот самым популярным в Северной Европе именем Мухамед в Липецке пока не назвали ни одного ребенка.
В прошлом году в Липецке появилось на свет 7127 малышей. На 134 ребенка больше, чем в 2015-м. Из них 88 двоен и три тройни. В одной семье родился седьмой ребенок, а еще в одной - восьмой.
57 малышей родили мамы-подростки.
В прошлом году в Липецке появилось на свет 7127 малышей. На 134 ребенка больше, чем в 2015-м. Из них 88 двоен и три тройни. В одной семье родился седьмой ребенок, а еще в одной - восьмой.
57 малышей родили мамы-подростки.
3 315
Да уж.
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