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сегодня, 11:39

В Липецке в прошлом году ни одного малыша не назвали Мухамедом

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В Липецке в прошлом году ни одного малыша не назвали Мухамедом

Наш город - не в европейском тренде.

Самыми популярными именами, которые липчане давали новорожденным девочкам, в этом году стали Анастасия, Ульяна и София. ТОП-3 имен мальчиков - Иван, Александр, Артем. А вот самым популярным в Северной Европе именем Мухамед в Липецке пока не назвали ни одного ребенка.

В прошлом году в Липецке появилось на свет 7127 малышей. На 134 ребенка больше, чем в 2015-м. Из них 88 двоен и три тройни. В одной семье родился седьмой ребенок, а еще в одной - восьмой.

57 малышей родили мамы-подростки.
3 315

Комментарии (5)

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Да уж.

58 секунд назад
Матвей , так поменяй имя! Кто тебе не велит?:)))
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Козявка

39 минут назад
Наконец хорошая новость!
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Матвей

53 минуты назад
Вот если бы меня назвали Александром я был бы счастливее.
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Боцман

4 минуты назад
Гульчехра прийдэ- порядок наведэ.
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Мимоходом

50 минут назад
А что, надо было?
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