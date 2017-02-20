В Липецке в прошлом году ни одного малыша не назвали Мухамедом

Наш город - не в европейском тренде.

Самыми популярными именами, которые липчане давали новорожденным девочкам, в этом году стали Анастасия, Ульяна и София. ТОП-3 имен мальчиков - Иван, Александр, Артем. А вот самым популярным в Северной Европе именем Мухамед в Липецке пока не назвали ни одного ребенка.



В прошлом году в Липецке появилось на свет 7127 малышей. На 134 ребенка больше, чем в 2015-м. Из них 88 двоен и три тройни. В одной семье родился седьмой ребенок, а еще в одной - восьмой.



57 малышей родили мамы-подростки.