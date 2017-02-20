В Липецке задержан скрывавшийся за групповое изнасилование молодой человек

Данковчанин год находился в розыске.

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), заключен под стражу третий фигурант, почти год находившийся в розыске.



По данным следствия, ночью 17 мая 2016 года 21-летний обвиняемый с двумя знакомыми, находясь в состоянии алкогольного опьянения в надворной постройке у частного дома в деревне Данковского района, совершили изнасилование 20-летней местной жительницы. Сразу после совершения преступления обвиняемому удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в розыск. В феврале 2017 года обвиняемый, следовавший на рейсовом автобусе из Москвы на малую родину, был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен для проведения следственных действий.



В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем его причастность к совершению тяжкого преступления подтверждается собранными следствием доказательствами. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.



Двум его соучастникам уже вынесены обвинительные приговоры. С учетом их деятельного раскаяния, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, а также характеристики личности потерпевшей, зарегистрировавшей брак с одним из обвиняемых, и возмещения ей морального вреда, суд приговорил виновных к 4,5 годам лишения свободы условно каждого с испытательным сроком на 4 года.



Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы сроком до 10 лет, сообщает СУ СК РФ.