Общество

сегодня, 11:31

В Липецке для юных художников мастер-класс дал известный живописец

145
#мастер-класс
В Липецке для юных художников мастер-класс дал известный живописец

Владимир Басинский, член союза художников России, в стенах Детской художественной школы №1 им. В.С. Сорокина провёл мастер-класс по масляной живописи «Импровизируем в цвете».

Ведущий липецкий живописец показал ученикам школы, как за 1,5 часа из цветовых пятен рождается организованное художественное произведение. В этот раз это был натюрморт.

Владимир Васильевич, имея опыт не только живописца, но и педагога, доходчиво и увлеченно поделился секретами масляной техники. Помог ученикам по новому взглянуть на возможности формальной организации изобразительного пространства и работы с живописной поверхностью, сообщили в департаменте культуры Липецка.

145
#мастер-класс

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ельчанина, забившего насмерть сожительницу, будут судить
#Убийство #преступление
Ельчанина, забившего насмерть сожительницу, будут судить

3 минуты назад

Общество
Девять долгожителей Липецкой области перешагнули 100-летний рубеж
#долгожители
Девять долгожителей Липецкой области перешагнули 100-летний рубеж

4 минуты назад

Общество
Детям-инвалидам устроят спортивные соревнования
#Тендер #фестиваль #закупка
Детям-инвалидам устроят спортивные соревнования

8 минут назад

Общество