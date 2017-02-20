В Липецке для юных художников мастер-класс дал известный живописец

Владимир Басинский, член союза художников России, в стенах Детской художественной школы №1 им. В.С. Сорокина провёл мастер-класс по масляной живописи «Импровизируем в цвете».

Ведущий липецкий живописец показал ученикам школы, как за 1,5 часа из цветовых пятен рождается организованное художественное произведение. В этот раз это был натюрморт.

Владимир Васильевич, имея опыт не только живописца, но и педагога, доходчиво и увлеченно поделился секретами масляной техники. Помог ученикам по новому взглянуть на возможности формальной организации изобразительного пространства и работы с живописной поверхностью, сообщили в департаменте культуры Липецка.