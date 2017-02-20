Липецких малышей позвали в добрую сказку

В Липецкой областной детсткой библиотеке на литературно-игровой программе «В сказку добрую зовём» рассказали притчу о равнодушии, которое поселилось в большом городе и сделало людей несчастными и безучастными друг к другу.

И только дружба помогла спасти всех его жителей. Потому что добрые поступки делают людей счастливыми, сообщили в библиотеке.



Вслед за тем ребята смогли отправиться в сказочное путешествие по русским народным сказкам. Им предложили проверить свои знания, проявить находчивость и ловкость во время прохождения испытаний. Вместе с Незнайкой ребятишки поиграли в веселые и интересные игры и поговорили о правилах доброты: помогать людям, защищать слабых, делиться последним с другом, не завидовать и прощать ошибки.



На игровом часе «Доброта нужна всем людям, пусть её побольше будет» участникам праздника сотрудник медиацентра показала добрый и поучительный мультик под названием «Просто так», после которого дети поиграли в поэтическую игру «Словарь вежливых слов» и поучаствовали в конкурсе «Доскажи словечко».



В заключение в игротеке библиотеки прошел мастер-класс «От сердца к сердцу», на котором дети с огромным удовольствием сделали из бумаги и салфеток сердце. Первоклашки были в восторге от сделанной ими поделки и от того, что смогут подарить его своим близким.